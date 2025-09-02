به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، با گذشت چند روز از ماجرای درگیری ماموران سد معبر شهرداری قزوین با دستفروشان و دستورات مقامات عالی استان و مسئولان برای پیگیری این حادثه، فیلم کامل تری به دست ما رسید که ابعاد جدیدی از آن را روشن می کند.

با مشاهده فیلم کامل ماجرا به نظر می رسد دستفروشان در آغاز درگیری از اجسام تیز استفاده کرده اند و همین امر موجب خشم مأموران شده است.

در پی این حادثه، نماینده ولی فقیه در استان در پیامی خواستار رسیدگی فوری به ماجرا شد و استاندار قزوین هم دستور پیگیری داد.

امروز اعلام شد قرارداد با پیمانکار بخش خصوصی رفع سد معبر، از سوی شهرداری قزوین لغو شد و رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورد ه‌های کشاورزی و نیز مسئول رفع سد معابر شهری شهرداری قزوین از سمت خود برکنار شدند.