به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، تیم بانوان شهدای چلیچه در بازی نخست خود در لیگ برتر فوتبال بانوان کشور با نتیجه پرگل ۵ بر ۳ به پیروزی رسید.

تیم شهدای چلیچه به عنوان نماینده استان در مسابقات لیگ برتر فوتبال ساحلی بانوان کشور حضور دارد.

در مسابقات لیگ برتر فوتبال ساحلی بانوان کشور ۸ تیم گلساپوش یزد، شهرداری بندرعباس، شهدای چلیچه، عقاب کرمانشاه، نماینده گیلان، خزرپوشان ساری، ستاره ساز جم، نماینده کرمان به رقابت خواهند پرداخت.

شهدای چلیچه فردا در دومین مسابقه خود به مصاف شهرداری بندرعباس می‌رود.

سابقات لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور به میزبانی یزد از امروز آغاز شده و تا ۱۹ شهریورماه ادامه خواهد داشت.