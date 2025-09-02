پخش زنده
فرمانده انتظامی مراغه از وقوع یک فقره قتل خانوادگی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،سرهنگ توحید فارسی گفت:در پی وقوع قتل اعضای یک خانواده در یکی از محلات شهرستان مراغه موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: در بررسیهای اولیه مشخص شد که پدر ۴۱ ساله، همسر ۳۸ ساله و دو دختر ۱۷ و ۹ ساله اش را به قتل رسانده و سپس خود را به پلیس آگاهی معرفی کرده است.
فرمانده انتظامی شهرستان مراغه با بیان اینکه قاتل انگیزه خود را اختلافات خانوادگی بیان کرده است خاطرنشان کرد:تحقیقات تکمیلی کارآگاهان پلیس برای روشن شدن علت و انگیزه اصلی قتل به صورت ویژه در حال انجام است.