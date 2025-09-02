پخش زنده
با افزایش ۸۱ درصدی مراجعه خانوارها به سامانه املاک و اسکان، اکنون خدمات دهی ۱۰ دستگاه اجرایی به ثبتنام و استعلام از این سامانه وابسته شده است که موجب بهبود شفافیت و مدیریت حوزه مسکن شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دولت چهاردهم در یک سال اخیر موفق شده است بیش از ۵۰۰ میلیون رکورد اطلاعاتی را در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کند.
این سامانه که در سال ۱۳۹۸ به دستور قانون مالیاتهای مستقیم ایجاد شده است، با هدف شناسایی آنلاین مالکان و ساکنان واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری به وزارت راه و شهرسازی واگذار شده است.
طی یک سال گذشته، مراجعه خانوارها به این سامانه با رشد ۸۱ درصدی مواجه شده و بیش از ۲۰ میلیون سرپرست خانوار در این سامانه ثبتنام کردهاند.
اکنون بیش از ۷۷ میلیون کدملی به کدپستی متصل شده و اطلاعات مربوط به اقامتگاههای مشخص برای ۹۰ درصد از کدهای ملی تکمیل شده است.
ارائه خدمات در ۱۰ دستگاه اجرایی از جمله وزارت راه و شهرسازی، وزارت آموزش و پرورش، بیمه مرکزی، بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد و فرماندهی انتظامی، منوط به ثبتنام و استعلام از سامانه املاک و اسکان شده است.
یکی از دستاوردهای مهم این سامانه افزایش سه برابری خوداظهاریهای اقامت اصلی خانوارها از ۴۱۲ هزار به ۱.۵ میلیون در ماه است که میانگین روزانه خوداظهاریها را به بیش از ۸۰ هزار مورد رسانده است.
همچنین شناسایی مالکیتها در ۱۰ ماه اخیر از ۱۵ میلیون به بیش از ۱۷ میلیون افزایش یافته است.
اطلاعات پایان کار و پروانههای ساختمانی از شهرداریهای کلانشهرها نیز از ۵۰۰ هزار به بیش از ۲ میلیون مورد رسیده و امکان دریافت مستمر اطلاعات املاک مسکونی، مالکان و مستأجران از سامانه کدرهگیری املاک و مستغلات فراهم شده است.
توسعه و ارتقای این سامانه ضمن اجرای مفاد قانونی، نقش مهمی در ارائه گزارشهای تحلیلی و کارشناسی و همچنین تصمیمگیریهای سیاستی در حوزه مسکن دارد و باعث افزایش شفافیت و مدیریت بهتر این بخش کلیدی شده است.