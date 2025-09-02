به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، جواد عسکری درباره پرورش انواع پرندگان زینتی در روستای اسحاق آباد در بخش پاریز سیرجان گفت : بخشی از باغ خود را به پرورش پرندگان زینتی اختصاص دادم و اکنون در این مجموعه، ۲۰ نوع پرنده زینتی را پرورش می دهم و امروز از درآمد مناسبی برخوردار هستم .

وی افزود:این پرندگان شامل طاووسهای مصری و هندی، 20 نوع قرقاول ازجمله قرقاول سیلور، لیمویی، بلژیکی ، انواع مرغ زینتی ابریشمی، انواع کبک ، را در چرخه تولید و پرورش دارم .

آقای عسکری گفت : درحال حاضر تعداد این پرندگان به ۲۰۰ قطعه می‌رسند و در فصل تکثیرو تولید مثل هم تا ۱۰۰۰ قطعه افزایش می‌یابد وعلاوه بر اشتغال خود و برادران 3 نفر دیگر از اهالی روستا مشغول بکار شدند .