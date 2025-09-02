پخش زنده
امروز: -
جوان سیرجانی با پرورش انواع پرندگان زینتی در روستای اسحاق آباد سیرجان برای خود و چند تن دیگر از اهالی روستا شغل ایجاد کرده است.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، جواد عسکری درباره پرورش انواع پرندگان زینتی در روستای اسحاق آباد در بخش پاریز سیرجان گفت : بخشی از باغ خود را به پرورش پرندگان زینتی اختصاص دادم و اکنون در این مجموعه، ۲۰ نوع پرنده زینتی را پرورش می دهم و امروز از درآمد مناسبی برخوردار هستم .
وی افزود:این پرندگان شامل طاووسهای مصری و هندی، 20 نوع قرقاول ازجمله قرقاول سیلور، لیمویی، بلژیکی ، انواع مرغ زینتی ابریشمی، انواع کبک ، را در چرخه تولید و پرورش دارم .
آقای عسکری گفت : درحال حاضر تعداد این پرندگان به ۲۰۰ قطعه میرسند و در فصل تکثیرو تولید مثل هم تا ۱۰۰۰ قطعه افزایش مییابد وعلاوه بر اشتغال خود و برادران 3 نفر دیگر از اهالی روستا مشغول بکار شدند .