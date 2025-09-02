عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: شرکت ملی نفت ایران در دوران کنونی با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است؛ اما با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی، عملکرد مناسبی در زمینه افزایش تولید و فروش نفت داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ محمد کعب عمیر عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر عملکرد قابل توجه شرکت ملی نفت ایران در یک سال گذشته در حوزه افزایش تولید و فروش نفت گفت: تعهداتی که برای افزایش تولید وجود دارد هنوز به طور کامل محقق نشده؛ اما تلاش‌ها برای رسیدن به این هدف ادامه دارد.

وی بیان کرد: تحریم‌ها و ناترازی منابع مالی قطعا حوزه تولید انرژی ما را با محدودیت‌هایی مواجه کرده است؛ با این وجود تولید نفت وگازافزایش داشته است.

کعب عمیر افزود: با نزدیک شدن به فصل زمستان، تأمین گاز و سوخت برای نیروگاه‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ در همین حال وزارت نفت در حال بررسی راهکار‌هایی برای رفع ناترازی گاز است و ظرفیت‌های موجود در پالایشگاه گاز فجر می‌تواند به این موضوع کمک کند.

وی ادامه داد: وزارت نفت برنامه‌های ویژه‌ای در حوزه عقد قرارداد‌های فشارافزایی، افزایش تولید و منابع استراتژیک دارد. شروع پروژه جمع‌آوری گاز‌های مشعل نیز می‌تواند به بهبود وضعیت ناترازی گاز کمک کند.

کعب عمیر بیان کرد: ثبت رکورد‌های جدید در تولید نفت و گاز با وجود شرایط تحریمی نشان‌دهنده تلاش‌های مستمر وزارت نفت است.

عضو کمیسیون انرژی در ادامه با بیان اینکه به رغم تحریم‌ها، فروش نفت ادامه داشته و شرکت ملی نفت توانسته است به فروش خود در بازار‌های جهانی ادامه دهد، گفت: ذخایر استراتژیک سوخت نیز در حال حاضر وضعیت خوبی دارند. بر اساس گزارش‌ها، ذخایر سوخت نسبت به سال گذشته افزایش یافته و هیچ مشکلی در تأمین سوخت نیروگاه‌ها در فصل زمستان وجود ندارد.