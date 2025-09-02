استاندار تهران با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی استان تهران، افتتاح خطوط تولید جدید در واحدهای صنعتی را نماد پویایی، اشتغالزایی و رشد بخش صنعت دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای محمدصادق معتمدیان عصر سه شنبه در مراسم افتتاح خط تولید جدید کارخانه روغن نباتی در شهرک صنعتی پیشوا؛ گفت: با حمایت مستمر از واحد‌های تولیدی و رفع موانع پیش‌روی کارآفرینان، شاهد رونق و افزایش اشتغال در استان خواهیم بود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی استان تهران گفت: دولت چهاردهم حمایت از بخش تولید را به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در دستور دارد و تلاش می‌کند با تسهیل فرآیند‌های اداری و بانکی، مسیر فعالیت واحد‌های تولیدی را هموار کند.

معتمدیان افزود: حضور میدانی مسئولان ارشد در واحد‌های تولیدی، علاوه بر شناسایی دقیق مشکلات، موجب تقویت انگیزه و روحیه در میان کارآفرینان و کارگران خواهد شد.

براساس این گزارش؛ مرحله نخست این کارخانه شامل واحد تصفیه و بسته‌بندی روغن هم‌اکنون وارد بازار مصرف شده است. برای اجرای این طرح حدود ۷۰۰ میلیارد تومان سرمایه ثابت و نزدیک به ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش مورد نیاز بود که همه آن توسط سهامداران و از محل منابع شخصی تأمین شده است.

در مرحله نخست، کارخانه روزانه ۲۰۰ تن محصول تولید می‌کند و با اجرای مرحله دوم در یکی دو سال آینده، ظرفیت تولید به ۵۰۰ تن در روز افزایش خواهد یافت.

این واحد صنعتی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و با هدف توسعه تولید داخلی، ایجاد اشتغال پایدار، کاهش وابستگی به واردات و افزایش ظرفیت تأمین نیاز بازار راه‌اندازی شده است.

بر این اساس؛ کارخانه روغن نباتی با بهره‌گیری از فناوری‌های روز و رعایت استاندارد‌های ملی، ظرفیت اشتغال‌زایی قابل توجهی برای جوانان منطقه دارد و می‌تواند سهم بسزایی در رونق اقتصادی شهرستان پیشوا و استان تهران ایفا کند.

استاندار تهران ضمن بازدید از واحد تولیدی و افتتاح خط تولید جدید در شهرک صنعتی پیشوا در جریان مشکلات و موانع پیش‌روی تولیدکنندگان قرار گرفت.