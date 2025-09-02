به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته سوم بیست و هشتمین دوره رقابت‌های لیگ تکواندو دسته یک نوجوانان باشگاه‌های ایران، گرامیداشت «شهید نوجوان امیرعلی امینی» امروز سه شنبه ۱۱ شهریورماه با برگزاری مسابقات اوزان زوج به پایان رسید که فرمانیه با ۳۵۹ امتیاز به صدر جدول صعود کرد.

صنایع شیر بصیر با ۳۲۵ امتیاز ره ردوه دوم رفت و ایران جوان با ۲۸۲ امتیاز در چایگاه سوم ایستاد. ترنج شهریار با ۲۸۲ امتیاز و اختلاف امتیاز انفرادی کمتر به همراه بازمان ابزار و یراق توسن با ۲۵۰ امتیاز خانه چهارم و پنجم جدول را در اختیر دارند.

در پایان هفته سوم سلیمان قلی زاده از استان قم، مجتبی آقارضایی از استان یزد، کاوه منصوری از استان کردستان و منصور حدادی از استان مازندران به عنوان بهترین داوران، ماهان ربیعی نفرد از کسرا بوشهر و حامد حسنی پور از یزدان رشت به عنوان سرپرست برتر انتخاب شدند. محسن سلطانی زاد از فرمانیه و نصیر فرازنده مه از صنایع شیر بشیر عنوان بهترین مربی را ازآن خود کرده و محمد ماهان هاشمی از فرمانیه و امیر ارسلان احمدی از مرودشت نیز به عنوان فنی‌ترین بازیکنان انتخاب شدند.

اما در روز دوم و در وزن ۴۸- کیلوگرم ۳۳ تکواندوکار پیکار کردند که در پایان محمد طا‌ها ارلگینی اززنجان در مبارزه نهایی سینا بصیری از آکادمی تکواندو پادرا را شکست داد و طلا گرفت. مدال برنز مشترک هم به حسام یونسی زاده ازهیئت تکواندوکلانشهر اهواز و کارن احمدی ازفست فود ترنج شهریار از تعلق گرفت.

تکواندوکار در وزن ۵۵- کیلوگرم به مصاف هم رفتند که محمد حسین احمدی ازمقاومت شهید عطایی طلا گرفت. امیر عباس قنبرزاده از آکادمی میثم به نشان نقره دست یافت ومحمود رضانژاد از ایران جوان وامیر رضا خلیلی از فست فود ترنج شهریار هم برنز گرفتند.

محمد حسین عاطفی آکادمی پادرا در فینال وزن ۶۳- کیلوگرم با برتری مقابل محمد پویان عابدی از ترنج شهریار را شکست داد و طلا گرفت. عاطفی به نشان نقره دست یافت. کیارش نبی زاده از فرمانیه و امیر علی رجبی از ایران جوان هم به مدال برنز مشترک دست یافتند. در این وزن ۳۹ تکواندوکار پیکار کردند.

در وزن ۷۳- کیلوگرم ۳۱ تکواندوکار به مصاف رفتند که امیر محمد رفعتی پوراز فرمانیه طلا گرفت. ابوالفضل توکلی از صنایع شیر بصیر به نشان نقره دست یافت و مدال برنز هم به سامان حافظی از فرمانیه و علی رضاییصنایع شیر بصیر تعلق گرفت.

پایار آمیغی از پرسیس البرز در مبارزه نهایی وزن ۷۸+کیلوگرم برابر آرین امیر یوسفی از صنایع شیر بصیر پیروز شد و به مدال طلا دست یافت. یوسفی به نشان نقره دست یافت و امیرعلی زارع از ترنج شهریار و علی فرج زاده ازبارمان ابزار یراق توسن هم به نشان برنز مشترک دست پیدا کردند. در این وزن ۲۸ تکواندوکار مبارزه کردند.