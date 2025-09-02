نشت گسترده آب شرب در شهر ضیاآباد به دلیل حفاری پیمانکار شهرداری، موجب قطعی چند ساعته آب و گلایه‌مندی شهروندان شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، رئیس اداره آب ضیاباد در این خصوص در خبر 20 شبکه قزوین گفت: حدود ساعت ۱۱ صبح بود که متوجه حادثه شدیم و بلافاصله در محل حاضر شدیم. مشاهده کردیم که پیمانکار شهرداری در حین حفاری مکانیکی به لوله آب آسیب رسانده است. متأسفانه این پیمانکار هیچ مجوزی از اداره آب دریافت نکرده بود و هماهنگی لازم صورت نگرفته بود. شدت حادثه زیاد بود و چندین مورد شکستگی دیگر نیز در حال رخ دادن بود. این لوله، لوله اصلی شهر بوده است. تلاش برای تعمیر و رفع مشکل آغاز شد و با تلاش همکاران ما، عملیات تعمیر در ساعت ۱۶ به پایان رسید.

لشکری شهردار ضیاباد ضمن تشریح جزئیات حادثه نشت آب در خیابان امام خمینی، از تلاش اداره آب برای رفع مشکل قدردانی کرد.

وی توضیح داد که لوله آسیب‌دیده، یکی از انشعابات فرعی بوده که به دلیل قرار گرفتن در بتن، هنگام حفاری دچار شکستگی شده است.