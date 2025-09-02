مراسم پاسداشت شاعر فرهیخته افشین علاء

مراسم پاسداشت شاعر و مترجم فرهیخته «افشین علاء» بعدازظهر امروز سه‌شنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۴ با حضور دکتر حداد عادل و جمعی از شاعران، نویسندگان و علاقه‌مندان ادبیات فارسی در کافه نخلستان اوج برگزار شد

عکاس : امیر حسین شاه قلی