مراسم پاسداشت شاعر فرهیخته افشین علاء

مراسم پاسداشت شاعر و مترجم فرهیخته «افشین علاء» بعدازظهر امروز سه‌شنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۴ با حضور دکتر حداد عادل و جمعی از شاعران، نویسندگان و علاقه‌مندان ادبیات فارسی در کافه نخلستان اوج برگزار شد
عکاس :امیر حسین شاه قلی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ - ۲۲:۴۸
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
