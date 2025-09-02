به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،‌ حبیب مقصودی امروز سه شنبه ۱۱ شهریور در حاشیه مراسم استقبال از دو والیبالیست ملی‌پوش استان در جع خبرنگاران در رابطه با آخرین وضعیت نوسازی چمن ورزشگاه یادگار امام (ره) اظهار کرد: چمن هیبریدی این ورزشگاه برای اولین بار در ایران با نظمی خاص و فنی کاشته شده و رشد طبیعی آن بسیار خوب و عالی پیش رفته است. ناظرین فیفا و کنفدراسیون فوتبال اروپا از وضعیت چمن بازدید کرده و اعلام کردند که این چمن می‌تواند میزبانی مسابقات را به نحو مطلوب انجام دهد.

مقصودی همچنین به اهمیت چمن باکیفیت برای تیم تراکتور اشاره کرد و گفت: چمن یکی از مهم‌ترین موضوعات برای تیم ماست و تمام انرژی‌مان را برای فراهم کردن شرایط مناسب برای این تیم عزیز به کار خواهیم گرفت.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی اظهار کرد: با حمایت‌های مسئولین استانی و استاندار، اقدامات لازم برای رفع نواقص ورزشگاه در حال انجام است.

او همچنین به زمان بهره‌برداری از چمن اشاره کرد و گفت: چمن تا ۱۵ مهرماه به تیم تحویل خواهد شد و ما در تلاش هستیم تا برای اولین بازی آسیایی شرایط مناسبی فراهم کنیم.

مقصودی در پایان تأکید کرد: ما بصورت شبانه‌روزی و سه شیفته در حال کار هستیم تا بتوانیم به هواداران و تیم تراکتور خدمت کنیم و امیدواریم که این تیم در لیگ برتر پیروزی‌های خوبی کسب کند.