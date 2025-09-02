امروز: -
اجتماع بیعت با امام زمان(عج) در امامزادگان محمد و بی بی خاتون کرج

اجتماع بزرگ و مردمی بیعت با امام زمان (عج) عصر سه‌شنبه ۱۱ شهریورماه در امامزادگان محمد و بی بی خاتون کرج برگزار شد.
عکاس :مهدی اللهیار بیگی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ - ۲۲:۵۱
برچسب ها: امام زمان(عج) ، امامت امام عصر ، کرج
