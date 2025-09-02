معاون ارتقای کسب‌وکار‌های بین‌المللی سازمان توسعه تجارت با اشاره به اهمیت توسعه صادرات در اقتصاد کشور، از تمدید مهلت فراخوان نام نویسی متقاضیان شرکت در فرآیند انتخاب صادرکنندگان ممتاز و نمونه ملی سال ۱۴۰۴ تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۲۱ شهریور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیر روشن بخش، توسعه صادرات، را جلوه‌ای از قدرت اقتصادی کشور‌ها در جامعه جهانی دانست و افزود: توسعه صادرات و گسترش روابط تجاری علاوه‌بر تامین منابع ارزی کشور، زمینه‌های افزایش تولید باکیفیت و اشتغال پایدار را فراهم می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه صادرات نیازمند تولید رقابت‌پذیر و تولید صادرات محور است، تصریح کرد: به نظر می‌رسد باید اصلاحات اساسی در ساختار تولید کشور صورت پذیرد تا در نهایت بتوان محصولات رقابت‌پذیر به بازار‌های جهانی صادر کرد. همچنین در این مسیر باید زیرساخت‌های تجاری کشور از جمله لجستیک، بنادر، گمرکات، راه‌های مواصلاتی و. را بهبود و ارتقا داد و راهکار‌هایی برای خنثی کردن تبعات و پیامد‌های تحریم‌ها در نظر گرفت تا بتوان بازار‌های جدیدی پیشروی کالای ایرانی باز کرد.

روشن‌بخش با اشاره به برگزاری بیست و هشت دوره همایش روز ملی از سوی سازمان توسعه تجارت ایران، گفت: در سال جاری نیز همچون ۲۸ سال گذشته در نظر داریم که روز ملی صادرات را باشکوه و باهدف حمایت از صادرکنندگان نمونه ملی برگزار کنیم از این‌رو فراخوان ارزیابی و انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی سال جاری از ۲۵ مرداد در پورتال سازمان بارگذاری و امکان ثبت‌نام برای صادرکنندگان برای شرکت در همایش بیست و نهمین دوره روز ملی صادرات فراهم شد.

معاون ارتقای کسب‌وکار‌های بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به تقاضای صادرکنندگان مبنی بر تمدید فراخوان ثبت نام متقاضیان شرکت درفرآیند انتخاب صادرکنندگان ممتاز و نمونه ملی در سال جاری، گفت: فرآیند ثبت‌نام تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۲۱ شهریور ۱۴۰۴ تمدید شد از این‌رو لازم می‌دانیم که این مهم را به اطلاع جامعه گسترده تولیدکنندگان، صادرکنندگان، تجار و بازرگانان، صاحبان صنایع، اتاق‌های بازرگانی، تعاون، خانه صنعت، معدن و تجارت، تشکل‌ها، انجمن‌ها، اتحادیه‌های صادراتی و سایر ذینفعان برسانیم.

بیست و نهمین دوره همایش روز ملی صادرات از سوی سازمان توسعه تجارت ایران و باهدف حمایت از صادرکنندگان نمونه و برتر ملی پایان مهر سال جاری برگزار خواهد شد.