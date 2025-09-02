امام جمعه تبریز گفت:اتحاد بین سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی ایران بسیار ارزشمند است و قدرت کشور را چندین برابر کرده و بسیاری از مشکلات را برطرف کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،حجت الاسلام والمسلمین مطهری اصل در دیدار جمعی از فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی ایران مستقر در استان با وی به مناسبت دهم شهریور روز نیروی پدافند هوایی و هفته صنعت دفاعی با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی که فرمودند ما به نیرو‌های مسلح کشورمان اعتماد کامل داریم گفت: اگر ضعفی داریم، ما باید به واسطه جوانان غیورمان در نیرو‌های مسلح نقاط قوت را بیشتر کنیم تا مشکلی برای کشور عزیزمان پیش نیاید.

امام جمعه تبریز با اشاره به اینکه توانمندی نیرو‌های مسلح بسیار بالاست افزود: اگر امروز جمهوری اسلامی پیروز میدان شد از عوامل اصلی آن موشک‌ها بودند و ترس دشمن نیز از همین موضوع است.

وی تصریح کرد: ایمان داریم که جنگ ذاتا چیز خوبی نیست، اما در عمل بسیاری از چیز‌ها را به انسان یاد می‌دهد در دفاع مقدس ۱۲ روزه عنایت خدا در دو بخش بود یکی احصای مشکلات در برخی بخش‌ها و دیگری متوجه کردن دنیا به اینکه دشمن متجاوز بوده است.

امام جمعه تبریز با بیان اینکه شهدا انسان‌های والایی هستند که جانشان را برای اعتلای کشور تقدیم کردند افزود: توصیه می‌کنم توجه به رفاه نیرو‌های مسلح از ضروریات اقدامات شما باشد تا رزمندگان نیرو‌های مسلح به غیر دفاع و پاسداری از وطن دغدغه‌ای دیگر نداشته باشند.

وی ادامه داد: اتحاد بین سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی ایران بسیار ارزشمند است و قدرت کشور را چندین برابر کرده و بسیاری از مشکلات را برطرف کرده است.

ناخدا یونس شیخ بگلو مدیر ارشد و هماهنگ کننده وزارت دفاع در آذربایجان شرقی گفت:ما در دفاع مقدس ۱۲ روزه در تقابل و جنگ با استکبار جهانی بودیم و تمام دنیا با تمام توان حامی رژیم صهیونیستی بود، اما رزمندگان ما در هوا فضا و پدافند هوایی کشور اقتدار ایجاد کردند و باعث شدند تا استکبار از ادامه جنگ عقب نشینی کند.

وی افزود: ملت ما در سایه اتحاد و یکپارچگی با قدرت نیرو‌های مسلح دشمنان را مایوس کردند و سیلی بسیار محکمی به آنها زدند و این در سایه مجاهدت‌های فرزندان ملت در صنایع دفاعی با تکیه بر توان بومی میسر شد.

امیر سرتیپ دوم جعفر صالح فرمانده منطقه پدافند هوایی شمال غرب کشور گفت:با وحدت و انسجام نیرو‌های مسلح و با یک روح و جسم و جان مشغول حراست و صیانت از کشور هستیم و تمامی تحرکات منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای را رصد، پایش و ارزیابی می‌کنیم.

وی ادامه داد: ما در حال ارتقای توان رزم خود هستیم و تمامی سامانه‌های به روز و فرماندهان در صحنه هستند و امنیت پایدار برای مردم عزیز و کشور بزرگمان را فراهم می‌کنیم.