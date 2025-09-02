تیم‌های ازبکستان و عمان با برتری مقابل ترکمنستان و قرقیزستان در دور دوم رقابت‌های کافا، رقابت نزدیکی برای صدرنشینی و صعود به دیدار پایانی دارند.

فوتبال کافا ۲۰۲۵؛ رقابت عمان و ازبکستان برای صعود به فینال

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های گروه A مسابقات فوتبال کافا امشب سه شنبه با برگزاری ۲ دیدار پیگیری شد.

در رقابت‌های دور دوم مرحله گروهی تورنمنت کافا در گروه A، امشب عمان با نتیجه ۲ بر یک قرقیزستان را شکست داد تا ۴ امتیازی شود و کارلوس کی‌روش اولین بردش را با این تیم کسب کند. عمان در بازی اول مقابل ازبکستان به تساوی یک - یک رسیده بود.

در دیگر بازی امشب، ازبکستان با نتیجه ۲ بر یک ترکمنستان را از پیش رو برداشت تا این تیم هم ۴ امتیازی شود.

در پایان دور دوم، در جدول گروه A، تیم عمان و ازبکستان ۴ امتیازی هستند. ترکمنستان و قرقیزستان هم با یک امتیاز در رده‌های سوم و چهارم قرار دارند.

در روز پایانی بازی‌های گروه A که جمعه برگزار می‌شود، عمان با ترکمنستان و ازبکستان با قرقیزستان بازی می‌کنند. جنگ صعود در این گروه بین عمان و ازبکستان است.

در گروه B هم که تیم کشورمان، افغانستان، تاجیکستان و هند حضور دارند، ایران با ۲ برد و ۶ امتیاز در صدر قرار دارد. تیم ملی فوتبال در دور سوم و آخر مرحله گروهی، پنجشنبه شب و از ساعت ۱۹ به مصاف تاجیکستان می‌رود.