به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،میر سردار رضوانی رئیس اداره ورزش و جوانان اسکو گفت:مسابقات والیبال با حضور ۳۱ تیم برتر از سراسر کشور به میزبانی استان قزوین برگزار شد و تیم شهرستان اسکو با نمایشی تحسین‌برانگیز تا فینال مسابقات پیش رفت و در نهایت عنوان نایب‌ قهرمانی را برای استان و شهرستان اسکو به ارمغان آورد.

رضوانی نقش آرتین قابل ورزشکار تیم و رامین سرمستی مربی فنی تیم را در این موفقیت بی‌بدیل دانست و افزود: این افتخار بزرگ حاصل زحمات و برنامه‌ریزی دقیق این مربی و تلاش بی‌وقفه ورزشکاران است که نشان از استعداد‌های درخشان والیبال در شهرستان اسکو دارد.