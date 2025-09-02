نایب قهرمانی والیبالیستهای نوجوان اسکو در مسابقات کشوری
تیم منتخب والیبال زیر ۱۴ سال شهرستان اسکو نماینده استان آذربایجان شرقی با درخشش در رقابتهای کشوری عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،میر سردار رضوانی رئیس اداره ورزش و جوانان اسکو گفت:مسابقات والیبال با حضور ۳۱ تیم برتر از سراسر کشور به میزبانی استان قزوین برگزار شد و تیم شهرستان اسکو با نمایشی تحسینبرانگیز تا فینال مسابقات پیش رفت و در نهایت عنوان نایب قهرمانی را برای استان و شهرستان اسکو به ارمغان آورد.
رضوانی نقش آرتین قابل ورزشکار تیم و رامین سرمستی مربی فنی تیم را در این موفقیت بیبدیل دانست و افزود: این افتخار بزرگ حاصل زحمات و برنامهریزی دقیق این مربی و تلاش بیوقفه ورزشکاران است که نشان از استعدادهای درخشان والیبال در شهرستان اسکو دارد.