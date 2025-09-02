سرمربی تیم ملی والیبال ایران گفت: در بازی دوم مقابل قطر در سطح واقعی خود بازی نکردیم، اما روند بهتر شدن را ادامه خواهیم داد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی والیبال ایران امشب (سه‌شنبه شب یازدهم شهریور) در سومین دیدار تدارکاتی و دوستانه خود در دوحه در چهار ست به مصاف تیم ملی والیبال قطر رفت که این مسابقه دو بر دو به پایان رسید.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران درباره این دیدار و اردوی تدارکاتی دوحه اظهار داشت: بازی امروز برای ما به اندازه کافی خوب نبود، قطعا اشتباه من بود، چون بازیکنان نتوانستند آن چیزی که می‌خواستم را به شکل درست اجرا کنند. یک بار دیگر مقابل قطر بازی کردیم و می‌دانیم که این تیم قوی‌ترین تیم جهان نیست.

روبرتو پیاتزا ادامه داد: تیم ایران در سطح واقعی خود بازی نکرد و برای من کلید اصلی این است که همیشه بازی کنیم، هر روز در سطح واقعی و با نهایت توان ممکن بازی کنیم و من نتوانستم به بازیکنان انگیزه درست را بدهم که کامل باشند.

وی تاکید کرد: همچنین ذهن بازیکنان ایران درگیر مسئله مصدومیت و چیز‌هایی مثل این بود. پس امروز کامل نبودیم، اما فردا بهتر خواهیم شد و روز بعد هم این روند را ادامه می‌دهیم.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران با اشاره به این‌که از اردوی قطر دو روز دیگر باقی مانده است، افزود: باید بعضی شرایط به ویژه ذهنی بازیکنان را ریکاوری کنیم. در رختکن با بازیکنان صحبت کردم و فردا روزی است که باید تمرینات را سخت‌تر انجام دهیم و بعد یک روز استراحت قبل از پرواز به فیلیپین خواهیم داشت تا ۱۲ روز دیگر اولین بازی خود را در قهرمانی جهان انجام دهیم. قطعا امروز گرم کردن خوبی نداشتیم، اما مطمئن هستم که این تیم ایران نیست.

مردان والیبال ایران تمرینات خود را در اردوی دوحه تا پنج‌شنبه ادامه می‌دهند و بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، تیم ملی ایران صبح جمعه دوحه را به مقصد فیلیپین ترک خواهد کرد تا آخرین مرحله اردوی آماده‌سازی خود را در آنجا برگزار کند.