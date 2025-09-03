رئیس جمهور اسلامی ایران در آخرین بخش از برنامه‌های سفر به چین، در مراسم جشن هشتادمین سال پایان جنگ جهانی دوم که با رژه نیروهای مسلح چین همراه بود، شرکت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، پزشکیان پیش از ظهر امروز (چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ به وقت محلی) به همراه رهبران بیش از ۲۵ کشور دیگر در مراسم رژه نیرو‌های مسلح چین که به مناسبت هشتادمین سال پایان جنگ جهانی دوم برگزار شد، حضور یافت.

در این مراسم جدیدترین تجهیزات و سلاح‌های ارتش چین نیز به نمایش درآمد.

اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای از روز ۹ شهریور در شهر تیانجین آغاز به کار کرد.

مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران نیز در دو اجلاس سران سازمان شانگهای و شانگهای پلاس که با حضور مقامات و سران بیش از ۳۰ کشور و سازمان بین المللی برگزار شد، شرکت کرد.