رئیس مجلس با بیان اینکه امت اسلامی در پرتو نام و یاد پیامبر باید بر مشترکات تکیه کند و در برابر دشمنان وحدت داشته باشد؛ تاکید کرد: امروز اصلیترین مصداق وحدت باید در مبارزه با رژیم صهیونیستی به عنوان شرّ اعظم ظهور پیدا کند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، آقای قالیباف گفت: این ایام که مزین به عید میلاد پیامبر مهربانیست یادآور رسالت پیامبر اسلام در ایجاد جامعهای برپایهی ایمان،عقلانیت و محبت است و مسلمانان را به همدلی و همگرایی فرا میخواند.
رئیس مجلس افزود: هفتهی وحدت و میلاد مبارک پیامبر اعظم صلی االله علیهوآله فرصتی است برای بازخوانی پیام اصلی اسلام یعنی برادری اخلاق و عدالت.
آقای قالیباف با بیان اینکه امت اسلامی در پرتو نام و یاد پیامبر باید بر مشترکات تکیه کند و در برابردشمنان وحدت داشته باشد؛ تاکید کرد: این وحدت نه یک تاکتیک سیاسی بلکه یک ضرورت دینی و راهبردی برای عزت امت اسلام و غلبه بر دشمنان است امروز اصلی ترین مصداق وحدت باید در مبارزه با رژیم صهیونیستی به عنوان شرّ اعظم ظهور پیدا کند.
وی افزود: مسلمانان باید یکصدا و یکپارچه و بدون لکنت جنایتها و نسلکشی در غزه را محکوم کنند و دولتهای مسلمان باید به پیروی از مردم، اقدامات عملی برای توقف ماشین کشتار صهیونیستی را به کار بندند.