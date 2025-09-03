پخش زنده
امروز: -
فیلم «دل بافته وسمه»، برنامه «روایت نصر»، مستند «مزرعه کناری ما» و مسابقه «خوش نمک»، خبرهای امروز رسانه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه مستند «دل بافته وسمه» را امروز ساعت ۱۵ پخش میکند.
این فیلم نگاهی دارد به بافت گلیم و فرشهای مختلف دیگر در میان عشایر استان اردبیل.
«روایت نصر»، تا چهاردهم شهریور، هر روز ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه افق پخش میشود.
در این برنامه خبرنگار اختصاصی شبکه افق در غزه، با مسئولان این منطقه گفتوگو میکند.
«مزرعه کناری ما»، پنجشنبهها و جمعهها ساعت ۲۰:۱۵ از شبکه امید پخش میشود.
این مستند داستانی واقعی از تلاش، همدلی و زندگی در دل طبیعت را روایت میکند.
شبکه نسیم پخش فصل جدید «خوش نمک» را به زودی آغاز میکند.
در این مسابقه طنز شرکت کنندگان در چالش خنده با هم رقابت میکنند.