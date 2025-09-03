رئیس جمهور آمریکا گفت: ارتش این کشور با حمله به یک شناور در جنوب کارائیب که ادعا می‌شود حامل مواد مخدر بوده است، ۱۱ نفر را کشت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری رویترز، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت: ارتش این کشور روز سه شنبه در حمله به یک شناور در جنوب کارائیب که ادعا می‌شود حامل مواد مخدر بوده است، ۱۱ نفر را کشت.

این مطلب را در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال Truth Social بیان کرد. ترامپ اعلام کرد: “این حمله زمانی روی داد که تروریست‌ها در دریا در آب‌های بین المللی در حال انتقال مواد مخدر غیرقانونی به سمت آمریکا بودند. این حمله به کشته شدن ۱۱ تروریست منجر شد”.