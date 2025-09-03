به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ صحن مجلس در اظهاراتی با اشاره به مصوبه شورای عالی فضای مجازی و همچنین سران قوا در خصوص ارائه خدمات عمومی دولتی در بستر سکو‌های داخلی و همچنین تبلیغ سکو‌های داخلی از سوی صدا و سیما بدون اخذ وجه اظهار کرد: چند روز قبل پس از اینکه در این زمینه تذکری دادم، انصافاً صدا و سیما کار را دنبال کرد و به صورت عملی این کار پیاده شد؛ آن روز نقد داشتیم و گله‌مندی کردم و امروز نیز بابت اقدامی که انجام شده است لازم می‌دانم از صدا و سیما تشکر کنم.