رئیس جمهور که به دعوت همتای چینی خود و به منظور شرکت در بیست و پنجمین نشست سران سازمان همکاری شانگهای و شانگهای پلاس و نیز مراسم رژه نیرو‌های مسلح به مناسبت جشن گرامیداشت هشتادمین سال پایان جنگ جهانی دوم به این کشور سفر کرده بود، دقایقی قبل از پکن عازم تهران شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای پزشکیان که از روز یکشنبه برای شرکت در بیست و پنجمین نشست سران سازمان همکاری شانگهای و نیز اجلاس شانگهای پلاس به تیانجین چین سفر کرده بود و در مراسم رژه نیرو‌های مسلح این کشور به مناسبت جشن هشتادمین سال پایان جنگ جهانی دوم در پکن نیز شرکت کرد، دقایقی قبل چین را به مقصد جمهوری اسلامی ایران ترک کرد.

رئیس جمهور در این سفر علاوه بر سخنرانی در نشست سران شانگهای و شانگهای پلاس، با روسای جمهور چین، روسیه، ترکیه و تاجیکستان، نخست وزیر پاکستان و دبیرکل سازمان ملل متحد نیز دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

آقای پزشکیان در جریان این سفر، دیداری نیز با جمعی از ایرانیان مقیم چین داشت.