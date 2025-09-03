به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ جلسه کارگروه اقدام مشترک با موضوع کنترل قیمت مرغ و تنظیم بازار با حضور اعضای جلسه و دستگاه‌های مسول در کنترل بازار و قیمت‌ها در دفتر معاون اقتصادی استاندار مازندران برگزار شد. ‎

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران در این جلسه با بیان اینکه برخی دستگاه‌های اجرایی استان ممکن است موضوعات مرتبط با وظایف خود را جدی نگیرند، اظهار داشت: کوتاهی در انجام وظایف قایل تحمل نیست.

تولایی با اشاره به اینکه عرضه مرغ بالاتر از قیمت مصوب تخلف است، گفت: در این باره پرونده تعزیراتی تشکیل گردد و متخلفان و گرانفروشان به تعزیرات حکومتی معرفی شوند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران با بیان ضرورت ارائه آمار به روز از جوجه ریزی در استان، ادامه داد: تمامی دستگاه‌های ذیربط ضمن بررسی آمار واقعی جوجه ریزی، باید نظارت دقیق در پرورش و عرضه بهنگام به بازار مطابق استاندارد‌های بهداشتی و امنیت غذایی داشته باشند.

تولایی گفت: باید مدیریت موفقی داشته باشیم تا منجر به کنترل قیمت مرغ شود و باید مشخص شود کدام دستگاه در خصوص تامین مرغ موفق‌تر و کدام دستگاه احتمالا ناموفق بوده است.

معاون استاندار مازندران به اعضای حاضر در جلسه گفت: با متخلفان تعارف نداشته باشید و به وظایف خود بدرستی عمل کنید. مردم به ما اعتماد کردند و به اعتماد مردم احترام و به آنان بدون معطلی خدمت کنیم.

تولایی بیان داشت: دلیل عدم برخورد با مرغداران متخلف که مرغ را در ۴۶ روز تخلیه نکردند چیست؟ دستگاه اجرایی وظیفه دارد امورات مربوطه را به نحو احسن اجرا کند و هیچ عذری برای کم کاری پذیرفته نیست.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران اظهار داشت: تعیین تکلیف واحد‌های دام و طیور غیرمجاز با سرعت انجام و تصمیمات لازم اتخاذ گردد.

تولایی گفت: جهاد کشاورزی باید به دنبال تامین نهاده‌های مورد نیاز تولیدکنندگان استان باشد تا تولیدکنندگان دغدغه تامین نهاده را نداشته باشند.

وی در ادامه با بررسی مصوبات جلسات قبل و پیگیری اقدامات انجام گرفته توسط دستگاه ها، گفت: در صورت تکرار ترک فعل و کم کاری در اجرای مصوبات، متخلفان را به مردم معرفی خواهیم کرد.