به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس شبکه دامپزشکی نهبندان گفت: دو محموله حامل سه هزار و ۹۰۰ قطعه مرغ زنده گوشتی بدون گواهی حمل بهداشتی_قرنطینه‌ای دامپزشکی که از شهرستان‌های قاین و درمیان به مقصد سیستان و بلوچستان برای زنده‌فروشی در حرکت بودند با همکاری ماموران انتظامی شهرستان نهبندان متوقف شدند.

پاروئی افزود: محموله‌های مرغ توقیف شده به کشتارگاه‌های استان ارسال و تا مشخص شدن نتیجه آزمایش، مرغ‌های کشتار شده توقیف و پرونده اشخاص متخلف برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع داده شد.

رئیس شبکه دامپزشکی نهبندان با بیان اینکه حمل هرگونه فرآورده خام دامی، دام و طیور مستلزم اخذ گواهی بهداشتی- قرنطینه‌ای از دامپزشکی است از فعالان و بهره برداران این حوزه خواست: برای صیانت از سرمایه خود و کمک به رونق تولید ضمن هماهنگی و همکاری با دامپزشکی، از هرگونه جابجایی و حمل و نقل، بدون اخذ مجوز بهداشتی دامپزشکی جداً خودداری کنند.