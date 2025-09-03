پخش زنده
منطقه ۸ در سومین دوره مسابقات ورزشی قهرمان شهر با مشارکت ۶۰ هزار شهروند موفق شد مقام سوم را به دست آورد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مراسم اختتامیه سومین دوره مسابقات ورزشی قهرمان شهر روز سهشنبه (۱۱ شهریور ۱۴۰۴) در برج میلاد با حضور مسئولان شهری و ورزشی برگزار شد. در این مراسم علاوه بر معرفی برترینها، از جوانترین و مسنترین شرکتکننده، خانواده عیسیزاده بهعنوان خانوادهای با بیشترین مشارکت و نیز خانواده شهدای ورزشکار در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بهطور ویژه تقدیر به عمل آمد.
فاطمه تنهایی شهردار منطقه ۸، در حاشیه این مراسم با اشاره به مشارکت گسترده شهروندان گفت: حضور بیش از ۶۰ هزار نفر در این رویداد ورزشی نشاندهنده ظرفیت عظیم اجتماعی منطقه ۸ و علاقه شهروندان به ورزشهای همگانی است.
وی با اشاره به حضور موفق کاروان ورزشی منطقه ۸ افزود: کاروان منطقه با ترکیبی متشکل از ۳۱۳ ورزشکار، مربی و سرپرست در ۳۰ رشته ورزشی حضور یافت که بیش از ۷۰ درصد اعضای آن را نوجوانان و جوانان زیر ۲۰ سال تشکیل میدادند.
شهردار منطقه ۸ ادامه داد: کسب مقام سوم برای نخستین بار در تاریخ ورزشی منطقه ۸ یک موفقیت بزرگ محسوب میشود که ثمره تلاش ورزشکاران، داوطلبان محلات و همکارانم در معاونت اجتماعی و فرهنگی منطقه است.
تنهایی همچنین با تأکید بر ارزشهای اجتماعی این رویداد خاطرنشان کرد: این دستاورد تنها یک رتبه ورزشی نیست، بلکه سرمایهای اجتماعی است که میتواند زمینهساز تقویت همبستگی، نشاط عمومی و شناسایی استعدادهای ورزشی شود. خوشبختانه در جریان این مسابقات، استعدادهای متعددی شناسایی شدند و دو نوجوان منطقه توانستند به تیمهای ملی والیبال و بسکتبال راه یابند.