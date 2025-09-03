پخش زنده
ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: روسیه ، چین و کره شمالی علیه آمریکا توطئه میکنند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، همزمان با برگزاری رژه نظامی با حضور مقامات کشورهای مختلف در چین، در شبکه اجتماعی تروث سوشال، پیامی منتشر کرد.
ترامپ نوشت: «سؤال بزرگ این است که آیا شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، به میزان عظیمِ حمایت و «خونی» که آمریکا برای کمک به چین در راه کسب آزادی از دست مهاجمِ خارجیِ بسیار نامهربانی تقدیم کرد، اشاره خواهد کرد یا خیر. بسیاری از آمریکاییها در تلاش چین برای دستیابی به پیروزی و افتخار جان باختند. امیدوارم آنان به درستی بابت شجاعت و فداکاریشان، مورد احترام و گرامیداشت قرار گیرند! آرزومندم رئیسجمهور شی و مردم شگفتانگیز چین، روزی بزرگ و ماندگار از جشن و سرور داشته باشند. لطفاً سلام گرم مرا به ولادیمیر پوتین و کیم جونگ اون برسانید، همانطور که علیه آمریکا توطئه میکنید. رئیسجمهور دونالد جی. ترامپ»