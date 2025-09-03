به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در این رویداد ۳ روزه اساتید دانشگاه نگاهی موشکافانه و عملیاتی به بخش‌های مختلف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی خواهند داشت.

رئیس اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری گفت: انقلاب اسلامی فقط یک رویداد تاریخی نبود، بلکه تحول فکری در سطح دنیا ایجاد کرد و حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها، مراکز فرهنگی و هنری، دستگاه‌های تعلیم و تربیت و رسانه‌ها رویکرد‌های بیانیه گام دوم را بیشتر تبیین کنند.

حجت‌الاسلام علی ذوعلم، دانشگاه را مرکز تقویت قوه عاقله نظام معرفی کرد و ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران، رویدادی پویاست و بیانیه گام دوم انقلاب نیز پشتوانه فکری برای این پویایی در مسیر اتحاد و همبستگی ملی به شمار می‌رود.

وی دفاع ۱۲ روزه ملت ایران در پی تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا را نشان دهنده رشد فکری ملت ایران دانست و اظهار کرد: این جنگ انسجام جامعه ایرانی را نشان داد.

وی با ابراز امیدواری نسبت به باز شدن افق‌های جدید در گردهمایی دانشگاه محقق اردبیلی گفت: در این همایش، اقدامات پویا و نرم برای اثرگذاری و ارتقای فکری در راستای بیانیه گام دوم انقلاب تبیین و گام‌های عملی در این زمینه بررسی می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه اردبیل نیز در این همایش گفت: باید همگام با تحولات علمی دنیا حرکت کرده و برای آینده، برنامه علمی و عملی داشته باشیم.

آیت‌الله سیدحسن عاملی انقلاب اسلامی ایران را دُرِّ نفیس تاریخ بشریت خواند و افزود: دنیای امروز به یک فکر آرمانی مبتنی بر علم و کرامت انسانی نیازمند است.

وی با تاکید بر ضرورت تبیین فلسفه انقلاب اسلامی ایران بیان کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران یک نسخه بسیار فاخر در زمینه علم و کرامت انسانی به دنیا ارائه کرده است.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل، استقلال و حاکمیت ملی را مهمترین دستاورد مبتنی بر فلسفه انقلاب اسلامی در ایران دانست و اظهار کرد: امروزه هر مجموعه فرهنگی باید با اراده جدی برای حرکت رو به رشد انقلاب تلاش کرده و ادبیات انقلاب اسلامی را ترویج دهد.

وی با تاکید بر اینکه مقام معظم رهبری به اهمیت دانش و مراکز دانش‌بنیان تاکید ویژه دارند، افزود: سرعت تحولات علمی در دنیا بسیار بالاست و در همین راستا یک استاد دانشگاه باید در رشته تخصصی خودش با آخرین تحولات دنیا آشنا باشد.

آیت الله عاملی گفت: به برکت انقلاب اسلامی، دانشگاه محقق اردبیلی در این استان در سال‌های نخست انقلاب تاسیس شده و امروز از سطح علمی خوبی برخوردار است به طوری که این دانشگاه دانشمندان متعددی در زمینه‌های مختلف دارد.

وی با اشاره به اهمیت ایده تبدیل علم به ثروت بیان کرد: ما در مراکز دانشگاهی باید با مجاهدت علمی، با مراکز علمی دنیا رقابت کرده و مبانی جمهوری اسلامی را تبیین کنیم.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی نیز در این همایش، تاکید بر کسب علم روز و پژوهش را بخش محوری توصیه بیانیه گام دوم انقلاب ذکر کرد.

محمد حسن‌زاده با بیان اینکه امروز در پنجمین دهه عمر بابرکت انقلاب اسلامی قرار داریم، افزود: دشمنان نظام و انقلاب با ترور و به شهادت رساندن دانشمندان هسته‌ای ما به دنبال حذف کسانی هستند که امروز در راستای توسعه انقلاب و پیشرفت کشور گام بر می‌دارند.

وی با اشاره به جایگاه مهم علم و دانشگاه در بیانیه گام دوم و حیات طیبه دهه پنجم انقلاب بیان کرد: دانشگاه‌ها محل تجمع اصلی جوانانی است که می‌خواهند به ایفای نقش موثر بپردازند و آنها با انرژی و اندیشه پویا، محور اصلی برای اجرای بیانیه گام دوم انقلاب هستند.