دمای در آذربایجانغربی خنکتر میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجانغربی با اشاره به کاهش نسبی دما در استان گفت: اساس بررسی آخرین نقشههای پیشیابی با فعالیت امواج تراز میانی جو، رگبار متناوب باران و رعد و برق همراه با وزش باد گاهی شدید از امروز چهارشنبه در استان پیش بینی میشود.
یاسر اشتاد افزود: این سامانه بارشی برخی مناطق شمالی استان را تا روز جمعه ۱۴ شهریور در بر خواهد گرفت.
اشتاد، رگبار و رعد و برق همراه با تندباد لحظهای را از مخاطرات پیش رو اعلام کرد و گفت: در این مدت احتمال آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانهها و احتمال برخورد صاعقه دور از انتظار نیست.