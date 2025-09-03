به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ آیت الله فلاحتی در دیدار استاندار و دیگر مسوولان استان با وی که به مناسبت هفته وحدت برگزار شد، با اشاره به اهمیت احسان و نیکی کردن به دیگران گفت: کسی که احسان می‌کند رحمت خداوند به او نزدیک است و محبوب خداوند تبارک و تعالی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه زندان جای زنان نیست گفت: تربیت فرزند از مهمترین رسالت‌های زنان است و زنانی که در زندان به سر می‌برند نمی‌توانند فرزندان خوبی تربیت کنند به همین دلیل باید تلاش شود تا آزادی زنان زندانی ناتوان از پرداخت دیه فراهم شود.

نماینده ولی فقیه در گیلان در ادامه با قدردانی از رسانه به دلیل تاثیرگذاری اش در فرهنگ سازی جذب کمک‌های خیران برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد به ویژه زنان و مادران زندانی گفت: رسانه ملی باید با بیان درد‌ها و رنج‌های زندانیان جرائم غیرعمد سبب جذب مشارکت بیشتر خیران شود، زیرا زندانیان جرایم غیر عمد ناخواسته به این بلا گرفتار شده‌اند.

آیت الله فلاحتی افزود: هفته وحدت فرصتی مناسب برای خیران است تا با نیکی و احسان سبب شوند زندانیان جرائم غیرعمد به آغوش خانواده هایشان بازگردند.

استاندار گیلان نیز در این دیدار گفت: هفته وحدت فرصتی برای ایجاد محبت و مودت بین مسلمانان است و آزادی زندانیان جرایم غیر عمد به ویژه زندانیان اهل تسنن یکی از بهترین کار‌هایی است که می‌توان در این هفته انجام داد.

هادی حق شناس به نقش همه دستگاه‌ها در انجام این امر خیر اشاره کرد و افزود: همه‌ی دستگاه‌ها باید پای کار بیایند تا بتوانیم برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد گام‌هایی برداریم.

مجید الهیان رییس کل دادگستری گیلان هم در این نشست گفت: تلاش داریم با برنامه ریزی‌های مناسب در هفته وحدت فرهنگ بخشش و ایثار را توسعه داده و با جذب مشارکت خیران، زمینه آزادی تعداد زیادی از زندانیان جرائم غیرعمد به ویژه بانوان را فراهم کنیم.

تقی ربانی مدیر کل صدا و سیمای گیلان هم با اشاره به برنامه‌های تولیدی صدا و سیما در هفته وحدت گفت: همه معاونت‌های رسانه ملی از جمله صدا، سیما و خبر با برنامه سازی و تولید محتوا و گزارش در این زمینه پویش «من میبخشم» را راه اندازی خواهد کرد.

رییس ستاد دیه استان گیلان هم در این مراسم گفت: ۸۳۴ زندانی جرائم غیرعمد در زندان‌های استان به سر می‌برند که ۵۵ نفرشان زن و ۵۰ نفرشان مادر هستند.

علیرضا یزدانی به برنامه‌های این ستاد برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد در هفته وحدت اشاره کرد و گفت: اجرای طرح مشترک «به عشق پیامبر می‌بخشم» زمینه‌ای است تا با جذب کمک‌های خیران، تعدادی از زندانیان جرایم غیر عمد از زندان‌های استان آزاد شوند.

حجت الاسلام و المسلمین اشجری رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان هم در این نشست گفت: هفته وحدت فرصتی است تا با اجرای برنامه‌های فرهنگی زمینه استحکام وحدت و مودت بین اهل شیعه و تسنن بیش از پیش برقرار شود.

از ۱۴ تا ۱۹ شهریور هفته وحدت است.