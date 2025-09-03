به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل ناصر عبداللهیان با اشاره به ناترازی انرژی گفت: نقش نیروگاه‌های خورشیدی با مقیاس کوچک در حفظ و پایداری شبکه مهم می‌باشد و امیدواریم با بهره برداری از این نیروگاه، شاهد رشد تولید برق در منطقه باشیم.

وی افزود: برای غلبه بر چالش‌های ناترازی برق، برنامه‌ها و راهکار‌هایی تدوین شده گفت: اجرای این طرح‌ها با هدف بهبود کیفیت خدمات برق‌رسانی، افزایش پایداری شبکه و کاهش تلفات انرژی انجام شده و تأثیر آن در زندگی روزمره مردم استان مشهود خواهد شد.