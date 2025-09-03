جذب سرمایه ۴۴ میلیارد تومانی برای تولید بازیهای حوزه مقاومت
دبیر جشنواره سرمایهگذاری در تولید بازیهای حوزه مقاومت از جذب سرمایهای بیش از ۴۴ میلیارد تومان برای طرحها و آثار برتر این جشنواره خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
براساس اعلام روابط عمومی بنیاد ملی بازیهای رایانهای، محمدصادق افراسیابی با اشاره به اینکه بنیاد ملی بازیهای رایانهای بهعنوان تسهیلگر و حلقه واسط میان سرمایهگذار و شرکت بازیساز، به روند تخصیص سرمایه نظارت خواهد کرد، گفت: پس از تخصیص سرمایه از سوی سرمایهگذاران به آثار و طرحهای برتر جشنواره، بنیاد ملی بازیهای رایانهای به عنوان حلقه اتصال میان بازیساز و سرمایهگذار قرار میگیرد تا براساس قراردادی که منعقد میشود به روند تخصیص سرمایه به بازیساز نظارت دقیقی داشته باشد. همچنین در ادامه این مسیر، به روند تولید بازی توسط بازیساز نیز نظارت کامل خواهد داشت تا پروژه به خروجی قابل انتشار برسد.
معاون راهبردی بنیاد ملی بازیهای رایانهای با تاکید بر اینکه تاکنون جمعا ۴۴ میلیارد تومان سرمایه قطعی جذب این جشنواره شده است، افزود: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس با ۳۰ میلیارد تومان، سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی وزارت آموزشوپرورش با ۲ میلیارد تومان، مرکز تولیدات کودک و نوجوان معاونت سیما (سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران) با ۳ میلیارد تومان، مجتمع و کارخانه صنایع سرگرمی دیجیتال مهوا با ۲ میلیارد تومان، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با یک و نیم میلیارد تومان، حوزه هنری انقلاب اسلامی با ۲ میلیارد تومان، استانداری استان اصفهان با یک و نیم میلیارد تومان و صندوق پژوهش و فناوری سپهر با ۲ میلیارد تومان بهعنوان سرمایهگذار در کنار این رویداد قرار گرفتهاند.
افراسیابی تصریح کرد: این جشنواره صرفا پذیرای ایدهها و طرحهای نوآورانه برای بازیهای حوزه مقاومت نیست، بلکه پیشنهاد ساخت نسخههای جدید از بازیهای منتشر شده در حوزه مقاومت نیز در جشنواره مورد ارزیابی و بررسی قرار میگیرد.
دبیر جشنواره سرمایهگذاری در تولید بازیهای حوزه مقاومت همچنین افزود: در این رویداد طرحهای برتر برگزیده بدون محدودیت امکان دریافت همزمان سرمایه از چندین سرمایهگذار را خواهند داشت.
وی با دعوت از تمام بازیسازان و صاحبان ایده برای ارسال اثر به این جشنواره گفت: از تمامی فعالان هنر-صنعت بازی در سراسر کشور دعوت میشود با مراجعه به نشانی اینترنتی hamgara.ircg.ir/iran-investment و ارسال آثار خود به این جشنواره و جلب نظر سرمایهگذاران به تولید آثار باکیفیت بومی در این حرکت ملی بپیوندند.
گفتنی است با اعلام دبیرخانه جشنواره، مهلت ثبتنام و ارسال طرحها تا ۱۵ شهریور ماه خواهد بود و علاقهمندان میتوانند از اینجا بهطور مستقیم و به سهولت فرآیند ثبتنام را انجام دهند.