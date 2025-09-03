معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان گفت: کمیته فنی به منظور رفع مسائل و مشکلات ساختمان‌های ناایمن، در شهرستان‌های استان فعال می‌شود.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان در جلسه کارگروه ساختمان‌های ناایمن اظهار داشت: مشکلات اینگونه ساختمان‌ها در شهرستان‌های استان پس از بازدید میدانی توسط کارشناسان و مشاوران ذی‌صلاح باید درجه‌بندی شود.

مهدی مجیدی گفت: با توجه به بررسی مسائل و موضوعات مربوط به ساختمان‌های ناایمن، باید مشخص شود ایمن‌سازی در چه حوزه‌ای انجام گیرد تا پس از تشریح الزامات بررسی و پیگیری مشکلات ساختمان‌های ناایمن، از وقوع حوادث احتمالی جلوگیری گردد.

مجیدی با بیان اهمیت ایمن‌سازی ساختمان‌ها به ویژه مراکز خرید و برج‌های مسکونی، خواستار دقت بیشتر در رعایت نکات ایمنی برای ساختمان‌های در حال ساخت و همچنین ایمن‌سازی بنا‌های قدیمی شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان با تاکید بر اینکه از مشاوران ذی‌صلاح برای تشخیص و تقویت سازه ساختمان‌های ناایمن استفاده خواهد شد تصریح کرد: اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس نیز باید گزارش کاملی از وضعیت آموزشگاه‌های ناایمن و اقدامات انجام شده در این زمینه ارائه کند.

مجیدی همچنین خاطرنشان کرد: شهرداری‌ها موظف هستند نسبت به پیگیری و ابلاغ‌های قانونی به مالکان و بهره‌برداران ساختمان‌های ناایمن اقدام کنند.