گازوئیل قاچاق به ارزش بیش از ۱۴ میلیارد ریال در رودخانه اروند کشف و توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سردار حجت سفید پوست گفت: در راستای اجرای طرح پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و جلوگیری از خروج سرمایه‌های ملی و هرگونه قاچاق، دریادلان خوزستان در آب‌های شمال خلیج فارس و آبراه اروند ۲ شناور صیادی حامل سوخت قاچاق که قصد خروج از آب‌های سرزمینی را داشتند شناسایی و متوقف کردند.

فرمانده مرزبانی خوزستان افزود: ماموران در بازرسی از شناور‌های توقیف شده ۴۸ هزار و ۷۰۰ لیتر سوخت از نوع گازوئیل که با هدف خروج از کشور و عرضه به دلالان کشور‌های حوزه خلیج فارس در مخازن جاساز شناور بارگیری شده بود را کشف کردند.

وی با اشاره به دستگیری ۴ متهم در این رابطه بیان کرد: کارشناسان ارزش ریالی محموله سوخت کشف شده را بالغ بر ۱۴ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند که به همراه متهمان پس از تکمیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع ذیصلاح شد.