به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از رویترز، شی جین‌پینگ رئیس‌جمهور چین روز چهارشنبه در آغاز بزرگ‌ترین رژه نظامی تاریخ این کشور گفت چین «ملت بزرگی» است که «از خشونت هراسی ندارد».

این نمایش بزرگ «روز پیروزی» که با دقت بالا طراحی و اجرا شده، در شرایطی برگزار می‌شود که رویکرد «اول آمریکا»‌ دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، و جنگ‌های تجاری، روابط دیرینه واشنگتن با متحدانش را تحت فشار قرار داده است.

شی جنگ جهانی دوم را نقطه عطف مهمی در «احیای عظمت ملت چین» توصیف کرده است؛ دوره‌ای که چین از تحقیر ناشی از تهاجم ژاپن عبور کرد و به قدرتی اقتصادی بدل شد.

انتظار می‌رود او در سخنرانی خود در این مراسم، بر پیروزی مشترک چین و روسیه شوروی در شکست فاشیسم و نقش آنها در حفظ نظم بین‌المللی پس از جنگ تأکید کند.

این مراسم ۷۰ دقیقه‌ای شامل نمایش‌های هوایی، رژه نیرو‌های نظامی و به نمایش گذاشتن تجهیزات پیشرفته‌ای مانند موشک‌های هایپرسونیک، پهپاد‌های بدون سرنشین و تانک‌های مجهز خواهد بود.