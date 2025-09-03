پخش زنده
چهاردهمین همایش سراسری «مسئولان جوامع فرهنگی قرآنی عصر» امروز در مشهد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دبیر همایش جوامع قرآنی عصرکشور گفت: این نشست با هدف بررسی و تحلیل فعالیتهای شش ماه اول امسال با محوریت عملیات قرآنی ماه مبارک رمضان، عملیات همت قرآنیان، عملیات قرآنی اربعین و برنامه ریزی عملیاتهای قرآنی در شش ماه دوم امسال با محوریت ماه های رجب، شعبان و رمضان برگزار شد.
حجتالاسلاموالمسلمین سید مصطفی حسینی افزود: در این همایش سه روزه ۱۵۰ فعال قرآنی از سراسر کشور حضور دارند و از ۳ کارگاه مهارت افزایی برپا شده در این همایش بهره مند میشوند.
وی هدف از احیای جلسات خانگی قرآن را ایجاد ظرفیتهای جدید تشکیلاتی برای ترویج معارف قرآن و اهل بیت(ع) دانست و گفت: این ظرفیت سازی میتواند سپاه و زمینه درست کند برای شهرسازی، جامعهسازی و تمدنسازی اسلامی است.