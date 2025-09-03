بازرسان استاندارد در بازرسی از مراکز عرضه لوله‌های پلیمری در بازار شادآباد تهران، سه نام نشانِ برتر ( برند) غیراستاندارد لوله PVC و لوله برقی را شناسایی و توقیف کردند.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ در جریان این بازرسی‌ها ۸۵۰ متر انواع لوله با نام‌های تجارتی نیک پلیمر سمنان، کارا پلیمر گلپایگان و پلیمرسازان گلپایگان به دلیل نداشتن مجوز استاندارد شناسایی و توقیف شدند.

بر اساس این گزارش، همچنین بازرسان استاندارد در بازرسی از واحد‌های تولیدکننده این فرآورده، یک واحد تولیدکننده لوله‌های پلیمری غیراستاندارد را در محدوده شهرک صنعتی نصیرآباد شناسایی کرده و بیش از ۴ هزار متر انواع لوله PVC غیراستاندارد را با نام‌های تجارتی پلیمر سمنان و نوین پلیمر گلپایگان توقیف کردند.

گفتنی است، انواع لوله‌های پلیمری مشمول مقررات استاندارد اجباری است و مطابق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، تولید، توزیع و تمرکز آن بدون دریافت پروانه کاربرد نشان استاندارد جرم محسوب می‌شود.

در استان تهران ۴۰ واحد تولیدکننده در این صنعت، دارنده پروانه استاندارد از اداره‌کل استاندارد استان تهران‌اند و همچنین، از ابتدای سال جاری تاکنون، بازرسان استاندارد در جریان گشت‌های نظارتی خود در استان، بیش از ۱۴ هزار متر انواع لوله پلیمری غیراستاندارد را توقیف کرده‌اند؛ متخلفین برای رسیدگی‌های قانونی به مراجع قانونی ارجاع داده شدند.