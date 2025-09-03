پروازهای حج عمره زائران مازندرانی ۴ مهرماه از فرودگاه شهدای ساری آغاز میشود.
مدیرکل فرودگاههای استان مازندران گفت: نخستین پرواز حج عمره ۱۴۰۴ مازندران، ساعت ۱۲:۳۰ ظهر روز جمعه ۴ مهرماه از فرودگاه شهدای ساری به جده انجام خواهد شد.
اکبر حسنی افزود؛ این پروازها توسط شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) در مسیرهای مدینه و جده بهصورت برنامهای انجام میشود.
یاداور میشوم ثبت نام برای اعزام به حج عمره مفرده، در مردادماه سالجاری انجام شد.
در این مرحله کلیه ودیعهگذاران سفر "عمره" (سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰) میتوانستند جهت سفر به سرزمین وحی ثبت نام کنند.