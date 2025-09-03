به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ شاخص کیفیت هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۳ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ۶ صبح امروز با میانگین ۸۰ AQI در وضعیت قابل قبول قرار گرفت.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۹۱، پارک زمزم ۵۸، دانشگاه صنعتی و سپاهان‌شهر ۵۲، خیابان رودکی ۶۳، رهنان ۶۲، خیابان فرشادی ۹۷، خیابان فیض ۶۷ و ولدان ۹۲ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه خیابان میرزا طاهر با عدد ۳۵ و خیابان هزار جریب ۴۶ AQI در وضعیت پاک و در ایستگاه خیابان زینبیه با عدد ۱۶۵ و کردآباد با عدد ۱۵۵ AQI قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.