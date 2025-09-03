پخش زنده
امروز: -
ناظر ویژه شرکتهای توزیع برق کشور گفت: باوجود کاهش ۳۵ درصدی شدت مصرف انرژی در جهان طی ۳۵ سال اخیر، این شاخص در مدت زمان مشابه در کشور ما با افزایش ۷۵ درصدی همراه است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ سیدسعید میرشریفی ناظر ویژه شرکتهای توزیع برق کشور گفت: به طور کلی شدت انرژی با حاصل تقسیم کل مصرف انرژی یک کشور بر تولید ناخالص داخلی تعریف میشود.
وی با اشاره به افزایش مصرف شدت انرژی در کشور گفت: تقریبا در ۳۵ سال گذشته به طور متوسط رشد شدت مصرف انرژی در جهان ۳۵ درصد کاهش یافته است، اما متاسفانه این میزان در کشور ما با افزایش ۷۵ درصدی همراه بوده است.
ناظر ویژه شرکتهای توزیع برق کشور با بیان اینکه ایران ششمین کشور مصرف کننده انرژی در جهان برای تولید یک کالا است، ادامه داد: نسبت شاخص شدت مصرف انرژی در ایران به متوسط جهانی بیش از ۱.۵ برابر است. به عبارت دیگر میزان انرژیای که برای تولید یک کالا یا خدمات مشابه در ایران و در سایر کشورهای جهان مصرف میشود ۶۰ درصد بیشتر از میانگین جهانی برای تولید آنست.
به گفته وی؛ با توجه به فاصله بیش از ۶۰ درصدی با میانگین جهانی، نیازمند بهروزرسانی فن آوری دستگاهها و ماشینآلات فعال در فرایندهای صنعتی-تولیدی ایران هستیم تا بتوانیم شدت مصرف انرژی را حداقل به متوسط جهانی برسانیم.
میرشریفی همچنین درباره عواملی که به شدت مصرف انرژی برای تولید یک کالا در هر کشور تاثیر میگذارند، گفت: با توجه به چندمرحلهای بودن فرایند تولید کالا نیاز است تا فناوریهایی که در تولید آن کالا یا خدمت به کار برده میشوند از نظر فن آوری بهروز رسانی شوند. همچنین فناوری به کار برده شده در دستگاههای تولیدی و کیفیت مواد اولیه نیز بر روی شدت مصرف انرژی تاثیر میگذارند. گاه نیاز است تا مراحل به کار رفته در فرایند تولید کالا ادغام و یا از نظر تکنولوژیک بهروز رسانی شوند.
به گفته وی؛ تورم، تحریمهای ظالمانه در حوزه ورود تکنولوژی و ... از مواردی هستند که بر افزایش شدت مصرف انرژی در ایران تاثیر داشتهاند.