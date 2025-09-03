استاندار اصفهان پیشنهاد راه اندازی خانه نوآوری جوانان و صندوق وقف نوآوری در اصفهان را ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مهدی جمالی نژاد در جلسه تجلیل از جوانان برتر استان اصفهان بر راه‌اندازی خانه نوآوری جوانان و صندوق وقف نوآوری اصفهان به‌عنوان راهکاری برای حمایت از ایده‌ها و نخبگان تاکید کرد.

وی در این جلسه با اشاره به نقش جوانان در گره‌گشایی و نوآوری گفت: شناخت درست از توان جوانان و دوری از شعارزدگی ضروری است و جوانان با خروج از ساختار‌های سنتی می‌توانند به توسعه کشور کمک کنند.

استاندار اصفهان بر لزوم تشکیل خانه نوآوری در حوزه جوانان تأکید کرد و افزود: این مجموعه می‌تواند محل جمع‌آوری ایده‌ها، شتاب‌دهنده‌ها، فضای کار اشتراکی، آزمایشگاه‌های پیشرفته و ترویج مباحث ادبی و هنری باشد.

جمالی نژاد همچنین پیشنهاد راه‌اندازی صندوق وقف نوآوری اصفهان را مطرح کرد و گفت: با همکاری اداره‌کل اوقاف و امور خیریه می‌توان خیران را به مشارکت در حمایت از طرح‌های نوآورانه دعوت کرد.

وی افزود: خدماتی مثل کارت منزلت شهرداری برای سالمندان باید برای جوانان نیز ارائه شودو مسکن‌های ویژه، اولویت در خدمات درمانی، استفاده از امکانات فرهنگی و ورزشی شهری و ایجاد برخی مشوق‌ها نیز در این حوزه مؤثر است.

استاندار اصفهان همچنین از اقداماتی مانند اعطای نشان افتخار و جایزه بزرگ فرشچیان برای تکریم افراد مؤثر در استان نام برد و بر ضرورت توجه به سبک زندگی سالم و حمایت از فعالیت‌های داوطلبانه جوانان تأکید کرد.

در این مراسم از طرح‌های ایران‌یاران جوان و مهارت‌آموزی اشتغال شهید سپهبد باقری رونمایی شد.