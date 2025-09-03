شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از مسئولان استان خراسان رضوی در خواست کرد تا نشستی فراهم شود تا فعالان صنف فروشندگان تجهیزات پزشکی به بیان مشکلات خود بپردازند.

به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در دنیای پزشکی، استفاده از تجهیزات با کیفیت و مطمئن نقش حیاتی در تشخیص و درمان بیماری‌ها دارد.

از آن جایی که استفاده از بالاترین سطح استاندارد سلامت، حق واقعی هر انسان بوده، حفاظت از سلامت عمومی از بنیادی ترین مسئولیت های مراجع دولتی در تمامی حوزه های سلامت از جمله وسایل و تجهیزات پزشکی است.

شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از مسئولان این حوزه خواست جلسه ای فراهم شود تا افراد مشغول در این صنف مشکلات خود را مطرح کنند و سپس گزارشی از این موضوع از طریق رسانه ها تهیه شود.

متن پیام شهروند خبرنگار ما:

باسلام و درود و ارادت

بنده یکی از فعالان صنف فروشندگان تجهیزات پزشکی مشهد هستم. صمیمانه استدعا می‌کنم فرصتی در اختیار صنف فروشندگان قرار گیرد تا فعالان به بیان مشکلات خود بپردازند و یا گزارشی از این موضوع تهیه شود.

با تجدید احترام