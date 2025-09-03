به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، بیست و سومین دوره رقابت‌های کاراته قهرمانی رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و امید‌های آسیا از روز جمعه ۱۴ شهریورماه با حضور ۵۱۶ کاراته کا در شهر شائوگوان کشور چین آغاز می‌شود که به همین منظور تیم کشورمان شب گذشته برای حضور در این پیکار‌ها تهران را به مقصد چین ترک کرد.

ترکیب تیم اعزامی کشورمان به این رقابت‌ها بدین شرح است:

در رده سنی نوجوانان:

در وزن ۵۲- کیلوگرم، محمدرضا احمدی ناجی

در وزن ۵۷- کیلوگرم، کیارش نوزاد رودپشتی

در وزن ۶۳- کیلوگرم، عرشیا معلمی ملکی

در وزن ۷۰- کیلوگرم، فریار بهادری

در وزن ۷۰+ کیلوگرم، حسام صیدی

در رده سنی جوانان:

در وزن ۵۵- کیلوگرم، بنیامین صحاف

در وزن ۶۱- کیلوگرم، محمد عبدالهی

در وزن ۶۸- کیلوگرم، آریا یوسفی

در وزن ۷۶- کیلوگرم، امیرمحمد نیک پی

در وزن ۷۶+ کیلوگرم، میعاد شافعی زیردهی

در رده سنی زیر ۲۱ سال:

در وزن ۵۵- کیلوگرم، علی راهل

در وزن ۶۰- کیلوگرم، ابوالفضل همدم جو

در وزن ۶۷- کیلوگرم، حسین وفا

در وزن ۷۵- کیلوگرم، محمد جواد صفری

در وزن ۸۴- کیلوگرم، مهدی قادری

در وزن ۸۴+ کیلوگرم، ماهان میرزایی

مهدی عموزاده (سرمربی)، مهدی جعفری ومیثم یاراحمدی (مربیان)

کاتا انفرادی نوجوانان: محمد متین خسروی

کاتا انفرادی جوانان:امیررضا مسلمان

کاتای انفرادی زیر ۲۱ سال (امید):علی حاجی زاده

در بخش کاتای تیمی، تیم امیررضا چمنی، امیرعلی میرزازاده، متین فریمند و عطا رفیعی

مسعود زارع و احد شاهین (مربی کاتا)

در رده سنی نوجوانان:

در وزن ۴۷- کیلوگرم، آوا فرمانی

در وزن ۵۴- کیلوگرم، ستایش قانعی فرد

در وزن ۶۱- کیلوگرم، دینا کریمی

در وزن ۶۱+ کیلوگرم، ستایش افشار

در رده سنی جوانان:

در وزن ۵۳- کیلوگرم، زهرا رضازاده

در وزن ۴۸- کیلوگرم، غزل فتحی

در وزن ۵۹- کیلوگرم، نگین کرمی

در وزن ۶۶- کیلوگرم، مهسان خدارحمی

در وزن ۶۶+ کیلوگرم، حسنا صالحی زاده

در رده سنی زیر ۲۱ سال (امید):

در وزن ۵۰- کیلوگرم، یلدا نقی بیرانوند

در وزن ۵۵- کیلوگرم، فاطمه زهرا سعیدآبادی

در وزن ۶۱- کیلوگرم، مهرنگار احمدی

در وزن ۶۸- کیلوگرم، هانا حسین پور

در وزن ۶۸+ کیلوگرم، حنانه صالحی

فرخناز ارباب (سرمربی)، فاطمه قاسمی، سحر کرجی (مربی)

در کاتا انفرادی نوجوانان: دینا صفری

در کاتا انفرادی جوانان: فرنگیس صالحی

در کاتا انفرادی زیر ۲۱ سال: ساجده جهانشاهی

در کاتای تیمی: دینا صفری، فاطمه صحت بخش، حنانه نوراله زاده و کوثر رنجبر

زینب ابوالهادی (مربی)

مسعود رهنما (رئیس فدراسیون)، محسن آشوری (سرپرست)، فاطمه پورزمانی (نایب رئیس بانوان) و مازیار فریدخمامی، سرپرست سازمان تیم‌های ملی کاراته تیم فوق را همراهی می‌کنند.