افزایش خط رفت و برگشت محور یزد – مهریز، بهره برداری از زیر گذر تنگ چنار و تسهیل دسترسی مهریز به ییلاقات شهرستان در دستور کار فرمانداری شهرستان قرار دارد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فرماندار شهرستان مهریز در نشست خبری با اصحاب رسانه این شهرستان با اشاره به اهمیت ارتقای شبکه راه‌های منطقه گفت: یکی از اولویت‌های اصلی فرمانداری، تکمیل و توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای است.

حسین عسکرزاده با بیان اینکه محور یزد – مهریز به دلیل حجم بالای ترافیک نیازمند ارتقاست، اظهار داشت:مطالعات افزایش حداقل یک خط رفت و برگشت در این مسیر توسط اداره کل راه و شهرسازی استان در حال انجام است تا این محور مهم به سه خط رفت و سه خط برگشت ارتقا پیدا کند.

عسکرزاده همچنین به پروژه زیرگذر تنگ‌چنار اشاره کرد و افزود: با توجه به بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی و تأمین اعتبار مورد نیاز، این پروژه در صورت تحقق وعده‌ها، تا دو ماه آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

فرماندار مهریز در ادامه از پیگیری پروژه بزرگراه مهریز – تنگ‌چنار خبر داد و گفت: این طرح با حمایت‌های استاندار یزد، مجموعه راهداری و نماینده مردم در مجلس در دست اقدام است و امیدواریم با اجرای آن شاهد دو باند کامل رفت و برگشت باشیم.

وی همچنین خاطرنشان کرد: مطالعات مربوط به راه‌های ییلاقی شهرستان نیز در دستور کار اداره کل راه و شهرسازی قرار گرفته و تلاش می‌کنیم مسیر دسترسی مهریز به ییلاقات شهرستان با اجرای طرح‌های جدید تسهیل شود.