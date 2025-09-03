دبیرخانه دائم جشنواره ایده‌های ارزش‌افزای معدن و صنایع معدنی، در چارچوب طرح زیست‌بوم نوآوری و فناوری بخش معدن و صنایع معدنی، با هدف شناسایی، حمایت و تجاری‌سازی ایده‌های فناورانه، پژوهشگران، صنعتگران و شرکت‌های دانش‌بنیان را به شرکت در این جشنواره دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این جشنواره به ابتکار سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و با مأموریت اجرایی «ایمینو» برگزار می‌شود.

محور‌های تخصصی در نظر گرفته‌شده برای این دوره شامل دو حوزه اصلی توسعه پایدار و تحول دیجیتال است. در محور توسعه پایدار، موضوعاتی مانند انرژی و رفع ناترازی‌ها، آب و محیط‌زیست، اقتصاد چرخشی و مدیریت پسماند، تاب‌آوری و بهره‌وری اقتصادی و مدیریتی مطرح خواهد شد. همچنین محور تحول دیجیتال نیز بر حوزه‌های هوشمندسازی، هوش مصنوعی و کلان‌داده، رباتیک و فناوری‌های خودران تمرکز دارد.

جشنواره ایما با هدف ایجاد بستری برای شناسایی نوآوران و فناوران بخش معدن و صنایع معدنی، فرصت‌سازی برای صاحبان ایده‌های خلاق، کمک به تجاری‌سازی ایده‌های برتر و حل مسائل ملی مبتنی بر توان و اندیشه ایرانی برگزار می‌شود. همچنین جلب سرمایه‌گذاری، همگرایی صنعت و پژوهش، و توسعه فضای خلاقیت و همفکری از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره عنوان شده است.

مهلت ارسال ایده‌ها تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۴ اعلام شده و مخاطبان اصلی این فراخوان شامل دانشگاهیان، فعالان صنعتی و شرکت‌های دانش‌بنیان هستند. علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت ایده‌های خود به نشانی imino.ir یا imafestival.ir مراجعه کنند.

به‌منظور ترغیب نوآوران و استارتاپ‌ها برای مشارکت در این رویداد، امتیاز ویژه‌ای برای ایده‌های برگزیده در آغاز فراخوان در نظر گرفته شده است. بر اساس شیوه‌نامه ارزیابی ایمینو، ایده‌هایی که بیشترین انطباق را با محور‌های جشنواره و نیاز‌های فناورانه معدن و صنایع معدنی کشور داشته باشند، امکان ورود به فرآیند شتاب‌دهی و توسعه را پیدا می‌کنند و در رویداد اصلی بهمن‌ماه با سطح آمادگی فناوری (TRL) ارتقایافته داوری خواهند شد.

جشنواره ایما علاوه بر کمک به رشد نوآوری‌ها و فناوری‌های نوین در حوزه معدن، فرصتی برای نزدیک‌تر شدن دانشگاه، صنعت و سرمایه‌گذاران به یکدیگر فراهم می‌کند تا مسیر تجاری‌سازی ایده‌ها هموارتر شود و ظرفیت‌های دانش‌بنیان کشور در این بخش راهبردی افزایش یابد.