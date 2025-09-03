پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان گفت: دانشآموزان چهار دهک کمدرآمد در مدارس سمپاد ۳برابر شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ الهام یاوری؛ رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، در گردهمایی مدیران مدارس استعدادهای درخشان استان اصفهان، با بیان اینکه دانشآموزان سمپاد سرمایههای ارزشمند کشورند، اظهار داشت: اثرگذاری حقیقی در جهان، در گرو شناخت جایگاه فردی و نقشآفرینی در مسیر تمدنی کشور است.
وی با اشاره به ضرورت خودارزیابی مستمر، افزود: هر فرد باید از خود بپرسد اگر در مسیری که انتخاب کرده است حضور نداشت، آیا دنیا همانگونه پیش میرفت یا تغییر میکرد؛ اگر نبود ما تفاوتی در حرکت جهان ایجاد نمیکرد، این به معنای اثرگذاری اندک است و لازم است مسیر خود را بازنگری کنیم.
یاوری افزود: سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با طراحی الگوی «چهارده مدل اثرگذاری»، تلاش کرده است مدیران مدارس و دانشآموزان سمپاد را به سمتی هدایت کند که نقشی مؤثر در شکلگیری تمدن آینده ایفا کنند؛ این الگو به مدیران کمک میکند تا ضمن ارتقای کیفیت آموزش، زمینه تربیت دانشآموزان خلاق، مؤثر و اثرگذار را فراهم سازند.
رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با اشاره به اهمیت مهارتهای فردی، عنوان کرد: برای تربیت دانشآموزانی که بتوانند در آینده کشور تأثیرگذار باشند، ۲۵ شایستگی کلیدی شناسایی شده که بخشی از آنها در حوزه دانش، بخشی در حوزه مهارتها و بخشی در حیطه نگرش و شخصیت است و این شایستگیها شامل مهارتهای ارتباطی، تفکر نقادانه، کار گروهی، همدلی، سواد رسانهای، شناخت تمدن ایرانی و جهانی و تربیت اخلاقی است.
وی تصریح کرد: مدارس استعدادهای درخشان موظفند با اجرای این الگو در دورههای ششساله تحصیلی، دانشآموزان را به مرحلهای برسانند که در سطح فردی و اجتماعی ارتقا یابند و در عرصههای علمی، فرهنگی و اجتماعی موجب افتخار کشور باشند؛ این ارتقا تنها برای خدمت به خود فرد نیست، بلکه برای رشد جامعه انسانی و ارزشهای تمدنی است.
یاوری ابراز کرد: الگوی اثرگذاری طراحیشده، مدیران مدارس را به داشتن فهم مشترک از فرآیند تربیت و پرورش در مدارس سمپاد دعوت میکند تا با ایجاد فضای فکری مناسب، گامهای مؤثرتری برای هدایت دانشآموزان به سمت نقشآفرینی در آینده کشور بردارند.
رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با بیان اینکه تجربه موفق مدارس سمپاد در سالهای اخیر، نشاندهنده امکان تحقق این اهداف است، اذعان داشت: دستاوردهای علمی دانشآموزان از جمله کسب مدالهای جهانی المپیاد و موفقیتهای پژوهشی در سراسر کشور، مؤید این است که مدارس استعدادهای درخشان توانستهاند فرآیند اثرگذاری دانشآموزان را به درستی هدایت کنند.
وی خاطرنشان کرد: تحقق این اهداف نیازمند همکاری مدیران مدارس و مشارکت همهجانبه خانوادههاست تا بتوانیم نسل آینده را برای مواجهه با چالشهای پیچیده جهانی توانمند سازیم.