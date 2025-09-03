به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ زراعت گر به خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: ۱۵ بانک عضو کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان مرکزی در پنج ماه گذشته ۱۲۷ هزارو ۹۷۷ فقره تسهیلات به ارزش ۴۰۸ هزارو ۵۲۷ میلیارد ریال پرداخت کرده اند.

او افزود: از مجموع تسهیلات پرداختی سه هزار و ۶۵۰ فقره تسهیلات ازدواج به ارزش ۱۲ هزارو ۱۶۸ میلیارد ریال، سه هزار و ۱۷ فقره تسهیلات فرزندآوری به ارزش دو هزار و ۵۳۵ میلیارد ریال و چهار هزار و ۷۶۱ فقره تسهیلات ودیعه مسکن به ارزش هشت هزار و ۲۷۳ میلیارد ریال پرداخت شده است.