به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی تربت‌حیدریه در نشست خبری با اعلام افزایش کلاس‌های آموزشی پردیس از ۱۴ به ۵۵ کلاس، افزود: همچنین رشته «هوش مصنوعی پزشکی» در آینده نزدیک راه اندازی می‌شود که این می‌تواند مزیت‌های ارزشمندی برای ارتقای آموزش و خدمات درمانی به همراه داشته باشد.

دکتر سجاد رحیمی درباره عملکرد مالی این واحد آموزشی هم گفت: جذب بودجه دانشگاه در ابتدای سال گذشته فقط دو میلیارد تومان بود، اما با تلاش همکاران در دانشگاه، از ابتدای امسال تا پایان مرداد، موفق به جذب ۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای بهبود وضعیت مالی دانشگاه شدیم.

او درباره وضعیت پزشکان هم افزود: امسال ۲۴ پزشک متخصص به مجموعه درمانی شهرستان اضافه می‌شوند و به این ترتیب، کمبود پزشک متخصص در تربت‌حیدریه برطرف خواهد شد.

دکتر رحیمی با اشاره به وضعیت دارویی شهرستان، اظهار داشت: هم اینک بیش از ۸۰ میلیارد تومان دارو در انبار‌های استراتژیک ذخیره شده است و هیچ مشکلی در تأمین دارو وجود ندارد.

این مسئول با بیان اینکه عدالت در سلامت، از اولویت‌های دانشگاه علوم‌پزشکی تربت‌حیدریه و استقرار پزشک خانواده از مهمترین برنامه‌های این دانشگاه است، تاکید کرد: ۹۰ درصد جمعیت شهرستان تربت‌حیدریه تحت پوشش پزشک خانواده قرار گرفته‌اند.

وی عنوان کرد: ما برای تحقق عدالت در سلامت، به سمت نظام هوشمند ارجاع حرکت می‌کنیم و این نظام کمک می‌کند تا حجم مراجعه به متخصصان و به تبع آن، هزینه‌های مردم کمتر شود؛ به‌طوری که بیش از ۳۰ درصد از سبد خانوار، صرف بهداشت و درمان نشود.

تمام مطالبات حوزه بهداشت و درمان بخش کدکن محقق شد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در ادامه با اشاره به تحقق همه خواسته‌های مردم کدکن به جز تأمین کارشناس آزمایشگاه، گفت: واحد دندانپزشکی این شهر حتی در شیفت عصر با تعرفه دولتی فعال است.

دکتر رحیمی افزود: به‌زودی عملیات ساخت اورژانس رقیچه (روستای رقیچه بخش کدکن) با پیگیری بخشداری کدکن و جذب خیّر آغاز می‌شود.

او در پایان یادآور شد: سامانه ۱۹۰ آماده دریافت شکایات مردمی در حوزه‌های بهداشت، سلامت و درمان است.