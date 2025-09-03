پخش زنده
شهردار دوگنبدان گفت: طرح اتصال بلوار شهیدپناهپوری به بیمارستان نرگسی و مسیر ارتباط بلوارر شهید تاجگردون به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رضا قشقایی گفت: عملیات عمرانی مسیر اتصال بلوار شهید پناهپوری به بیمارستان نرگسی به طول یک کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۱۶۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
شهردار دوگنبدان افزود: این طرح با رویکرد ارتقاء زیرساختهای شهری، افزایش ایمنی تردد و روانسازی عبور و مرور در منطقه اجرا شده است.
قشقایی با اشاره به ویژگیهای این مسیر اضافه کرد: در طراحی و اجرای این طرح، همه اصول فنی، زیباییشناسی و استانداردهای روز شهری رعایت شده و ضمن تسهیل دسترسی، نمایی زیبا به فضای شهری دوگنبدان بخشیده شود.
وی همچنین از پایان عملیات اجرایی طرح اتصال بلوار شهید تاجگردون به منطقه چهار بیشه خبر داد و گفت: این طرح نیز باهدف توسعه متوازن شهری و روانسازی ترافیک، با تخصیص اعتبار بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال در موعد مقرر به بهرهبرداری رسیده است.
قشقایی بیان کرد: با بهرهبرداری از این مسیر، بار ترافیکی در محورهای مجاور کاهشیافته و دسترسی شهروندان به منطقه چهار بیشه به شکل چشمگیری بهبود خواهد یافت.