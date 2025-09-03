مشاور رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی گفت: شتاب بخشی به اکتشافات معدنی با بستر هوشمند علوم زمین، موجب یکپارچه‌سازی دقیق داده‌ها و تسریع در تصمیم‌گیری می‌شود که این فناوری با هوش مصنوعی، کشف منابع معدنی را سریع‌تر و دقیق‌تر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور، آقای ذی قیمت گفت: این سازمان در مسیر هوشمندسازی و تحول دیجیتال قرار گرفته است تا با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته از جمله هوش مصنوعی، بیگ دیتا، اینترنت اشیا و رایانش ابری، کیفیت، دقت و کارآمدی خود در حوزه زمین‌شناسی و اکتشاف را ارتقا دهد.

وی در حوزه هوشمندسازی و تحول دیجیتال، اعلام کرد: بیش از ۷۰ ایده و راهکار نرم‌افزاری و هوشمندسازی شناسایی شده است که نویدبخش تحولات بزرگی در بهره‌وری این سازمان هستند.

مشاور رئیس سازمان زمین شناسی گفت: یکی از محورهای اصلی نقشه راه هوشمندسازی، طراحی نرم‌افزاری است که داده‌های میدانی زمین‌شناسی را به صورت استاندارد دریافت، ذخیره و تحلیل کند. نرم‌افزار "زمین برداشت" به عنوان محور اصلی ورود داده‌ها به کار گرفته می‌شود و داده‌های جمع‌آوری شده را در ساختار حکمرانی داده نگهداری می‌کند. این داده‌ها پس از پردازش در داشبوردهای تخصصی به اطلاعات کاربردی تبدیل شده و به مدیران و کارشناسان کمک می‌کند تا تصمیمات دقیق‌تری اتخاذ کنند و کیفیت عملکرد سازمان را بهبود بخشند.

وی افزود:مهم‌ترین طرح جدید، توسعه اولین بستر هوشمند مدیریت و تحلیل داده‌های علوم‌زمین است که خودکارسازی انتقال داده‌های حوزه‌های ژئوشیمی، ژئوفیزیک و اکتشاف را به همراه دارد. در مرحله نخست، داشبورد هوشمند بخش ژئوشیمی در حال پیاده‌سازی است و انتظار می‌رود ظرف شش ماه آینده به بهره‌برداری برسد. این بستر با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، تحلیل هوشمند داده‌ها و مدل‌سازی روابط پیچیده زمین‌شناسی، روند انتقال فناوری علوم‌زمین را به نسل بعد سرعت می‌بخشد.

مشاور رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی گفت:، از دیگر طرحهای مهم می‌توان به پیاده‌سازی سیستم مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی (LIMS) و نرم‌افزار مدیریت پروژه (PMIS) اشاره کرد که مدیریت یکپارچه فرآیندهای آزمایشگاهی و نظارت بر عملکرد پروژه‌ها را تسهیل می‌کند. همچنین سامانه «اطلس‌های زمین‌شناسی پویا» سامانه‌ای تحت وب است که تولید اطلس‌های تعاملی، به‌روزرسانی لحظه‌ای و تحلیل‌های مکانی را فراهم می‌آورد.

یکی دیگر از برنامه‌های نوآورانه سازمان، ایجاد موزه زمین‌شناسی در بستر متاورس با استفاده از فناوری واقعیت افزوده و مجازی است که تجربه‌ای نوین برای بازدیدکنندگان ارائه می‌دهد.

طاها ذی‌قیمت تاکید کرد: تحول دیجیتال یک مسیر مداوم برای توسعه و بهبود سیستم‌ها و فرآیندها است و پروژه‌های فعلی تنها گام‌های اولیه این مسیر هستند. سازمان قصد دارد در آینده گستره استفاده از هوش مصنوعی را در همه سطوح خود افزایش دهد. تحول دیجیتال به معنای صرف استفاده تزئینی از فناوری‌های نوین نیست، بلکه به معنای بازتعریف کلیه ابعاد و ساختارهای سازمان است تا بتواند در عصر فناوری‌های نوظهور موفق عمل کند.